Servus TV 20:15 bis 22:05 Komödie Ex - Jeder hat eine(n) I, F 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sechs Paare, die auf die eine oder andere Weise zueinander in Beziehung stehen, teilen ein gemeinsames Schicksal: Sie alle haben erst die große Liebe erlebt, und dann den großen Schmerz! Trennungsgeschichten können extrem unterschiedlich verlaufen, und bei allem Drama gibt es stets auch komische Momente. Das beweist der Film "Ex - Jeder hat eine(n)" des italienischen Regisseurs Fausto Brizzi, eine wunderbare Komödie über das Verliebtsein, den Frust danach und wie das Leben mit und ohne Ex-Partner weitergeht. In Italien war der Film einer der großen Erfolge des Kinojahres 2009! Mit Claudio Bisio, Nancy Brilli, Alessandro Gassman, Carla Signoris und Silvio Orlando. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudio Bisio (Sergio) Carla Signoris (Loredana) Silvio Orlando (Luca) Cristiana Capotondi (Giulia) Malik Zidi (Marc) Nancy Brilli (Caterina) Vincenzo Salemme (Filippo) Originaltitel: Ex Regie: Fausto Brizzi Drehbuch: Fausto Brizzi, Massimiliano Bruno, Marco Martani Kamera: Marcello Montarsi Musik: Bruno Zambrini Altersempfehlung: ab 12