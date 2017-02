ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Gefährliche Kurven USA 2008 Dolby Digital Merken Die Simpsons machen am 4. Juli einen Ausflug zu einem Blockhütten-Motel mitten im Wald. Dort erinnern sich Homer und Marge daran, dass sie diese Hütte bereits mehrfach besucht haben. Das erste Mal als unverheiratete Teenager - leider in Begleitung von Ned und Maude Flanders, die dort ihre Flitterwochen verbracht haben. Das zweite Mal waren Homer und Marge während einer kleinen Ehekrise dort, jeder mit einem anderen Partner, von dem die beiden aber nichts wussten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Faughnan Drehbuch: Ian Maxtone-Graham Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6