ProSieben 22:15 bis 23:25 Show Circus Halligalli D 2017 Live 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nehmen ab sofort den Dienstag ins Visier der Verrücktheit: "CIRCUS HALLIGALLI" macht den Dienstag nach der Winterpause zum neuen Wahnsinnstag. In der Wundertüte des deutschen Fernsehens verstecken sich auch in der neuen Staffel gewohnt geistreicher Irrsinn, unkonventionelle Studiospiele und nationale sowie internationale Stars in der Manege. Zum Staffel-Start laden Joko & Klaas auf ProSieben live in ihren "CIRCUS HALLIGALLI" ein. Wer kann diese Einladung zum Kindergeburtstag für Erwachsene schon ausschlagen? Heute laden Joko und Klaas zu einer Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI". In der Manage des Wahnsinns begrüßen sie zwei echte Herzensbrecher: Traut sich James Blunt tatsächlich live "Goodbye My Lover" am Tag der Verliebten zu singen? Schafft es Matthias Schweighöfer, mit seiner neuen Single "Superman und seine Frau" die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen zu bringen? Über allem steht eine Frage: Welche Rolle spielt das Fax-Gerät im Studio in der Live-Show? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: James Blunt, Matthias Schweighöfer Originaltitel: Circus Halligalli