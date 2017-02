ORF 3 22:00 bis 22:55 Dokumentation Johann Strauß Vater: Das Leben - Ein Tanz Johann Strauß Vater - Das Leben ein Tanz A 2004 Stereo 16:9 Merken Einer der Urväter des Wiener Walzers, Johann Strauß Vater, revolutionierte gemeinsam mit Josef Lanner die Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts und prägte damit die Zeit des Biedermeiers. 1825 trat Johann Strauß erstmals öffentlich als Komponist in Erscheinung, gründete zwei Jahre darauf sein eigenes Unternehmen. Es folgte ein steiler Aufstieg, gekrönt durch die Stelle als Hofballmusikdirektor am Kaiserhof und zahlreiche Konzertreisen in Europa. Drei der Söhne aus Strauß' erster Ehe wurden ebenfalls Musiker, darunter Johann Strauß Sohn - später ein ernsthafter Konkurrent seines eigenen Vaters. In der Dokumentation erzählt Musikforscher Otto Brusatti die Geschichte einer musikalischen Ausnahmebegabung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karl Markovics Originaltitel: Johann Strauß Vater: Das Leben - Ein Tanz