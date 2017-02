ORF 3 20:15 bis 21:05 Magazin erLesen A 2017 Stereo 16:9 Merken Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Die deutsche Bestsellerautorin und Moderatorin Susanne Fröhlich, Thrillerautor Bernhard Aichner, Publikumsliebling Gregor Seberg und Sachbuchautor Georg Markus. Ausgerechnet am Valentinstag ist meist neben überschäumender Romantik hochemotionales Drama vorprogrammiert. Und auch in Susanne Fröhlichs neuem Roman "Feuerprobe" heißt es für die soeben 50 Jahre alt gewordene Protagonistin Nerven bewahren. Sie beschließt sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen, auch wenn es ihr die demente Mutter, der dauergechillte Sohn und die zickige Tochter, die mit der Patchwork-Beziehung mitgekommen ist, nicht immer leicht machen. Bernhard Aichner schickt im letzten Teil der erfolgreichen Brünhilde-Blum-Trilogie "Totenrausch" seine Heldin und Serienmörderin in ein furioses Finale. Blum, noch immer auf der Flucht vor der Polizei, gerät in Hamburg in die Fittiche eines Zuhälters. Er schenkt ihr eine neue Identität, verlangt aber Unmenschliches als Gegenleistung. Wird sie noch einmal schlachten, um sich und ihre Kinder zu retten? Gregor Seberg zieht in seinem neuen Solokabarett "Honigdachs" Parallelen mit einem liebevollen Tierchen, das neben einer herzerwärmenden Optik abgrundböse Eigenschaften innehat, die selbst Kobras erzittern lassen. Und Georg Markus schafft es, mit seinen Sachbüchern nicht nur zu informieren, sondern außergewöhnlich zu unterhalten. Dieses Mal entführt er hinter die verschlossenen Türen von Hotels, die, wenn Wände sprechen könnten, Erstaunliches berichten könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Susanne Fröhlich (Bestsellerautorin und Moderatorin), Bernhard Aichner (Thriller-Autor), Gregor Seberg (Schauspieler), Georg Markus (Sachbuchautor) Originaltitel: Erlesen