Silverline 23:45 bis 01:15 Horrorfilm Day of the Dead USA 1985 20 40 60 80 100 Merken In der Nähe der kalifornischen Küste kreist ein Hubschrauber, der nach eventuellen überlebenden Ausschau hält. Nach trostloser Suche fliegt man zu der geheimen, unterirdischen Millitärbasis zurück. Dort lebt eine kleine Anzahl von Menschen, die sich aus Wissenschaftlern und Millitär zusammensetzt und Experimente an """"Zombies"""" durchführen. Man will versuchen die """"lebenden Toten"""" zu kontrollieren. Als die Versuche mit den """"Zombies"""" immer noch keine Früchte tragen und der Chef herausfindet, dass einer seiner toten Männer von Oberarzt """"Frankenstein"""" an einen Zombie verfüttert wurde, dreht er durch. Jetzt kämpfen die Wissenschaftlerin und ihre beiden verbliebenen Freunde gegen das Millitär und den Zombies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Cardille (Sarah) Terry Alexander (John) Joe Pilato (Captain Rhodes) Richard Liberty (Logan) Jarlath Conroy (William McDermott) Antonè DiLeo (Miguel Salazar) Sherman Howard (Bub) Originaltitel: Day of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: John Harrison Altersempfehlung: ab 16