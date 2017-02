TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap In 90 Tagen zum Altar Am Ziel angekommen USA 2015 Merken Nikki muss sich jetzt entscheiden, ob sie die Hochzeit mit dem 40 Jahre älteren Mark wirklich durchziehen will. Die Tatsache, dass sie einen Ehevertrag unterschreiben muss, um Marks Frau zu werden, hat die 19-jährige Philippinin sehr verletzt. Doch der Geschäftsmann hat bereits schlechte Erfahrungen gemacht und will kein Risiko mehr eingehen. Auch Loren hat kurz vor ihrem großen Tag plötzlich Bedenken, ob eine Ehe mit ihrem schönen israelischen Rettungsschwimmer funktionieren wird. Carolina verlangt, dass Fernandos Familie sie akzeptiert, bevor es zum Traualtar geht, und Melanie und Devar werden von Emotionen übermannt, als sie ihre Hochzeit vorbereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 90 Day Fiancé