N24 Doku 23:00 bis 00:05 Dokumentation F-15 Eagle USA 2014 Merken Schneller als der Schall gleitet das zweistrahlige Kampfflugzeug der US Air Force durch die Lüfte. Schon seit den 1970er-Jahren wird die F-15 Eagle eingesetzt, um die Herstellung und Erhaltung der militärischen Kontrolle über einen Luftraum zu gewährleisten. Was zeichnet den Überschallflieger aus und welche Herausforderungen bringt er mit sich? Experten geben einen Einblick in frühere Einsätze des Luftüberlegenheitsjägers und beschreiben dessen entscheidende Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie