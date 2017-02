ONE 22:05 bis 22:50 Serien Cucumber GB 2014 Merken Henry wird von seinen Lügen und Geheimnissen eingeholt, während Lance' kühnste Träume sich zu erfüllen scheinen, als Daniel etwas Unvorhersehbares tut. Aber als Adams und Thomasz' geheimes Online Empire außer Kontrolle gerät, ist Henry auf einmal auf Kollisionskurs mit allen, die er liebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Cyril Nri (Lance Sullivan) Fisayo Akinade (Dean Monroe) Freddie Fox (Freddie Baxter) James Murray (Daniel Coltrane) Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Ceallach Spellman (Adam Whitaker) Originaltitel: Cucumber Regie: Alice Troughton Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Dale McCready Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16