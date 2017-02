SWR 20:15 bis 23:30 Unterhaltung Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil D 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken "Ho Narro!", klingt es zur Fasnachtszeit in Konstanz. In der Metropole am Bodensee versammeln sich die Narren im altehrwürdigen Konzil. Mit spitzer Zunge nehmen sie von Konstanz über Stuttgart bis Berlin alles und jeden aufs Korn. Auf der Bühne gibt es ein Wiedersehen mit bekannten und wortgewandten Publikumslieblingen. Alfred Heizmann betrachtet seine Mitmenschen hintergründig und mit Augenzwinkern. Martina Bauer wirft als Friedensgöttin Victoria einen Blick auf die politische Welt und das närrische Duo Claudia Zähringer und Norbert Heizmann ist dieses Mal auf einer einsamen Insel gestrandet. Trockener Humor und fein abgestimmte Zweistimmigkeit sind das Markenzeichen der singenden Brüder Gregor und Simon Malkmus. Mit ihren Parodien bringen Ingolf Astor und Raphael Brausch aus dem Nachbarort Allensbach die Zuschauer zum Lachen. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Bauchredner Fred van Halen & Aky, dem großen Vogel mit dem frechen Schnabel. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Froschenkapelle Radolfzell unter der Leitung von Tobias Franz, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert. Mit dabei sind auch der vielseitige Pianist Jürgen Weidele und Gerd May. Rainer Vollmer moderiert den Abend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Vollmer Gäste: Gäste: Alfred Heizmann, Martina Bauer, Claudia Zähringer, Norbert Heizmann, Gregor Malkmus, Simon Malkmus, Ingolf Astor, Raphael Brausch, Fred van Halen & Aky, Jürgen Weidele, Gerd May Originaltitel: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil Regie: Matthias Weik Musik: "Froschenkapelle Radolfzell"