RTL 22:15 bis 23:10 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Herr der Fliegen CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Christina Adalian wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden, und alles deutet zunächst auf Selbstmord hin. Doch schnell stellt sich heraus, dass Christina ermordet wurde. Die Ermittlungen führen Catherine und Sara zu einer Organisation, die Embryos an Frauen verkauft, die schwanger werden möchten. Auf diesem Wege hatte auch Christina ihren Sohn Joey bekommen. Das CSI sucht die leiblichen Eltern des Kindes und landet bei Kenli, die mittlerweile verwitwet ist und mit ihrer Mutter Sandra zusammen lebt. Die Ermittlungen ergeben, dass Sandra Christina getötet hat, um ihrer Tochter, die keine Kinder bekommen kann, den Muttertraum zu ermöglichen. Fatalerweise hatte Christina Kenli in ihrem Testament als Vormund für Joey eingetragen, für den Fall, dass ihr etwas zustößt. In einem anderen Fall muss Grissom gegen einen Entomologen vor Gericht aussagen, der anscheinend Beweise gefälscht hat, um einen Freispruch für einen Mörder zu erwirken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidel) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Josh Berman Kamera: Robert Gantz Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12