Was bisher niemand wusste: Im 15. Jahrhundert entwickelte Leonardo da Vinci eine Maschine, mit der sich aus Blei Gold gewinnen lässt. Wichtigster Bestandteil ist dabei ein dreiteiliger Kristall, der durch Brechung der Sonnenstrahlen den Umwandlungsprozess überhaupt erst möglich macht. Davon weiß Eddie "Hudson Hawk" Hawkins, der berühmteste Detektiv der Welt, auch nichts, als er - gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen - von einer dubiosen Geheimorganisation gezwungen wird, eine Bronzestatue da Vincis zu stehlen. Hawk wollte sich eigentlich zur Ruhe setzen, doch die Verbrecher drohen damit, seinen Freund Tommy "Five Tone" Messina umzubringen, falls er ihren Auftrag nicht erfüllt. Nach erledigtem Job kommt Hudson Hawk dahinter, wer wirklich hinter der dubiosen Geheimorganisation steckt: Es ist das reiche und paranoide Verbrecher-Pärchen Darwin und Minerva Mayflower. Sie kennen das Geheimnis da Vincis und haben sich in den Kopf gesetzt, die Goldmaschine wieder zusammenzubauen und mit dem so gewonnenen Edelmetall die Weltwirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen. Das Verbrecher-Duo zwingt Hudson Hawk, noch zwei weitere Kunstwerke zu klauen. Aus dem Vatikan des Meisters Tage- und Skizzenbuch und aus dem Pariser Louvre das Modell einer Flugmaschine. Jeder der Kunstgegenstände enthält einen Teil des für die Goldherstellung unentbehrlichen Kristalls. Hawk hat davon keine Ahnung und ver¬steht überhaupt nichts mehr. Welche Rolle spielt die hübsche Anna? Warum verfolgt der Vatikan das Geschehen so interessiert? Was hat CIA-Opa George Kaplan damit zu tun? Schauspieler: Bruce Willis (Hudson Hawk) Andie MacDowell (Anna Baragli) Danny Aiello (Tommy "Five Tone" Messina) James Coburn (George Kaplan) Richard E. Grant (Darwin Mayflower) Sandra Bernhard (Minerva Mayflower) Donald Burton (Alfred) Originaltitel: Hudson Hawk Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Steven E. de Souza, Daniel Waters Kamera: Dante Spinotti Musik: Michael Kamen, Robert Kraft Altersempfehlung: ab 12