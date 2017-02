RTL NITRO 20:15 bis 22:10 Actionfilm Sie nannten ihn Plattfuß I, D 1973 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Buddy, alias Kommissar Rizzo, erfährt, dass ein Rauschgiftring in Neapel eine neue Operationsbasis aufbauen will. Als er dieser Spur nachgeht und fündig wird, suspendiert ihn sein Vorgesetzter, Chefinspektor Tabassi, vom Dienst. Buddy beschließt, die Ermittlung auf eigene Faust weiterzuführen und nimmt als erstes seinen Chef in den Kreis der Verdächtigen auf. Zu seinem Entsetzen erhält er ausgerechnet von der Camorra Hilfestellung bei seiner Jagd. Das Gangstersyndikat will nämlich auf keinen Fall zulassen, dass sich ein kriminelles Konkurrenzunternehmen in der Stadt niederlässt, ohne die Alteingesessenen um Erlaubnis zu fragen. Buddy gelingt es, eine Lieferung Rauschgift sicherzustellen. Damit will er den Großdealern eine Falle stellen. Doch da kommt ihm sein Vorgesetzter wieder in die Quere. Sollte es tatsächlich so sein, dass das Verbrecher-Kartell seine Mittelsmänner bis in die höchsten Ränge der Polizei geschleust hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Kommissar Rizzo) Enzo Cannavale (Pedro Caputo) Mario Pilar (Zweifinger-Joe) Dominic Barto (Tom Ferramenti) Raymond Pellegrin (Rechtsanwalt De Ribbes) Adalberto Maria Merli (Dr. Tabassi) Juliette Mayniel (Maria) Originaltitel: Piedone lo sbirro Regie: Steno Drehbuch: Luciano Vincenzoni, Lucio De Caro, Nicola Badalucco Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 16