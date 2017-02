RBB 22:45 bis 00:15 Drama Friedrich - Ein deutscher König D 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unter den bedeutenden deutschen Herrschern vereinte kein anderer so unterschiedliche Rollen und Eigenschaften in sich wie Friedrich der Große. Er war Dichter und Feldherr, Schöngeist und Despot. Das Doku-Drama "Friedrich ein deutscher König" beschreibt in markanten Schlüsselszenen der die wesentlichen Lebensstationen des Preußenherrschers. Katharina Thalbach spielt den "Alten Fritz", Anna Thalbach den Kronprinzen und den jungen König. Der Film hebt besonders die Brüche und Kontraste der historischen Figur hervor. In einem vom Militarismus, Tugend und Disziplin beherrschten Mikrokosmos wächst der junge Friedrich auf. Bestrebt, aus dem Sohn einen seiner gehorsamen Blauröcke zu formen, unterlässt Friedrich Wilhelm I. keinen Versuch, den Willen des Kronprinzen zu brechen. Friedrich kann dem Drill des Vaters nichts abgewinnen, sucht sich Weltfluchten in Musik und Literatur. Die fortwährenden Demütigungen des Vaters, die auch Königin Sophie Dorothea und Friedrichs Schwester Wilhelmine nicht mildern können, kulminieren in einem missglückten Fluchtversuch Friedrichs damals Hochverrat und darauf steht eigentlich die Todesstrafe. Die Strafe des Patriarchen fällt auf andere Art grausam aus: Friedrich wird gezwungen, den Tod seines Freundes Katte mit anzusehen. Die Hinrichtung des engsten Vertrauten wird zum einschneidenden Vorfall im Leben des Thronfolgers. Aus dem Flöte spielenden Schöngeist wird im Laufe der Jahre ein Meister der Verstellung. So willigt Friedrich - gegen seinen eigentlichen Willen - auch in die Hochzeit mit Elisabeth Christine ein, um dies zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Mit dem Tod des Vaters wird er König - und verändert sich. Einerseits darauf bedacht, die gesellschaftlichen Restriktionen seines Vorgängers zu lockern und "jeden nach seiner Facon" glücklich werden zu lassen, schlägt der neue Preußenkönig andererseits keine Gelegenheit aus, seine Macht zu vergrößern. Schlesien wird 1740 das erste Opfer einer schier unstillbaren Ruhmessucht... Die aufwändigen Spielfilmsequenzen werden von Einschätzungen der Historiker Christopher Clark, Hartmut Dorgerloh und Monica Kurzel-Runtscheiner ergänzt. Für Buch und Regie zeichnen Yuri Winterberg und Jan Peter verantwortlich, die schon verschiedene große historische Dokumentationsreihen realisiert haben, u.a. "Mätressen", "Damals nach der DDR" und "Mein Deutschland". "Friedrich - Ein deutscher König" ist eine Gemeinschaftsproduktion der DOKfilm Fernsehproduktion GmbH mit dem rbb, MDR, SWR und WDR, in Zusammenarbeit mit arte, gefördert von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Thalbach (Friedrich - alt) Anna Thalbach (Friedrich - jung) Oliver Nägele (Friedrich Wilhelm I.) Christina Große (Sophie Dorothea) László I. Kish (Minister Grumbkow) Valerie Koch (Elisabeth Christine) Johannes Suhm (Henri de Catt) Originaltitel: Friedrich II. - Ein deutscher König Regie: Jan Peter Drehbuch: Yuri Winterberg, Jan Peter Kamera: Jürgen Rehberg Musik: Jean-Marie Gilles, Nikolai Tomás