Schon als Teenager haben sich Hotte und Kumpel Paul ewige Freundschaft geschworen. 20 Jahre später hat sich an dem Schwur nichts geändert. Paul arbeitet tagsüber in einer Zoohandlung und abends an seiner Karriere als Komiker - die zugegebenermaßen bislang sehr bescheiden verläuft. Das ändert sich jedoch schlagartig, als Paul anfängt, Witze ausgerechnet über seinen Kumpel Hotte und dessen Freundin Susi zu reißen. Pauls Gags über Hottes manchmal chaotisches Beziehungsleben, Susis schier endlose Shoppingtouren und der nervende Kaffeeklatsch bei Hottes leicht snobistischen Schwiegereltern schlagen ein wie eine Bombe. Das Publikum tobt, Hotte und Susi ebenfalls - jedoch vor Wut. Es dauert nicht lange, und Paul steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Verzichtet er auf die erhoffte Komikerkarriere oder setzt er weiterhin auf sein neues Erfolgsrezept und setzt somit eine echte Männerfreundschaft, seine Freundschaft zu Hotte, aufs Spiel?