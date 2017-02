Super RTL 20:15 bis 22:20 Komödie Plan B für die Liebe USA 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zoe (Jennifer Lopez) hat einen einfachen Lebensplan: Liebe, Hochzeit, Kinder. Doch das Warten auf Mr. Right dauert ihr zu lange. Deshalb fängt sie mittels künstlicher Befruchtung schon Mal mit dem Kinderkriegen an. Da läuft ihr der smarte Single Stan (Alex O'Loughlin) über den Weg. Und damit fangen die Probleme an. Denn wie soll sie ihm beibringen, dass sie bereits schwanger ist? - JLo stellt in der turbulenten Liebeskomödie das Motto "verliebt-verlobt-verheiratet" auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Zoe) Alex O'Loughlin (Stan) Michaela Watkins (Mona) Eric Christian Olsen (Clive) Noureen DeWulf (Daphne) Anthony Anderson (Dad) Melissa McCarthy (Carol) Originaltitel: The Back-up Plan Regie: Alan Poul Drehbuch: Kate Angelo Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 12