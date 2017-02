Pro7 Fun 20:15 bis 21:55 Komödie Spritztour USA 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mädchen betrachten Ian (Josh Zuckerman) gern als süßen Kerl und besten Freund. Davon hat der 18-Jährige nun genug und will unbedingt seine Jungfräulichkeit verlieren. Über Facebook findet er schnell einen geeigneten Part für sein Vorhaben: Danielle alias Miss Tasty. Leider entspricht Ians Online-Profil nicht ganz der Realität und Danielle wohnt 500 Meilen entfernt. Mit Lance (Clark Duke) und Felicia (Amanda Crew) bricht er dennoch guter Dinge auf.

Die zotigen Vorzüge aus "Superbad" und "Road Trip" vereinen sich in einer ungenierten Sex-Komödie um Teenies, die eine ausgelassene Reise zur sexuellen (Un-)Reife und dem Erwachsenwerden unternehmen. Hemmungsloser Humor ist Pflicht, wenn "American Pies" gebacken werden. Schauspieler: Josh Zuckerman (Ian) Amanda Crew (Felicia) Clark Duke (Lance) James Marsden (Rex) Seth Green (Ezekiel) Alice Greczyn (Mary) Katrina Bowden (Ms. Tasty) Originaltitel: Sex Drive Regie: Sean Anders Drehbuch: Sean Anders, John Morris Kamera: Tim Orr Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 16