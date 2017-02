SAT.1 Emotions 22:30 bis 23:15 Krimiserie Criminal Minds Das Spiegelbild USA 2016 16:9 HDTV Merken Tara will sich mit ihrem Bruder Gabriel zu einer Aussprache treffen. Doch der Mann, der zu der Verabredung kommt, ist nicht Gabriel - obwohl er jedes Detail aus dessen Leben kennt. Durch Taras Vater findet die BAU heraus, dass Peter Lewis alias Mr. Scratch Gabriel in seiner Gewalt hat und ihn ziemlich sicher töten wird. Der Mann, den er mit dessen Erinnerungen geimpft und zu Tara geschickt hat, ist Gabriels einzige Hoffnung auf Rettung. Doch dafür muss Tara zu ihm durchdringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12