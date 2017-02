Sat.1 22:50 bis 23:40 Dokumentation Verdammt - Das wahre Schicksal der Ketzerinnen D 2017 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation zeichnet drei historisch verbürgte Frauenschicksale des Mittelalters nach: Die Protagonistinnen kämpften für ihre Rechte, ihren Glauben und ihre Überzeugungen - und stellten sich damit nicht nur gegen die rigide Männergesellschaft, die Frauen konsequent unterdrückte, sondern auch gegen die Kirche. Die Gottesmänner verfolgten jeden, der ihre Lehre in Frage stellte, als Ketzer - nicht zuletzt, um ihre Macht und ihre Deutungshoheit in Glaubensdingen zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verdammt - Das wahre Schicksal der Ketzerinnen