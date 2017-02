sixx 22:05 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Schmutziges Spiel USA 2004 16:9 HDTV Merken Paige wurde zuletzt gesehen, als sie sich aus ihrem Büro schlich, während ein NYPD-Detective gerade wegen einer Routinebefragung auf dem Weg zu ihr war. Doch noch seltsamer wird der Fall, als sich herausstellt, dass der vermeintliche Detective in Wahrheit ein Betrüger ist. Weitere Recherchen bringen zu Tage, dass die scheinbar so integre und harmlose Paige in diverse krumme Geschichten verwickelt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Deen Badarou (Embassy Officer) Anna Belknap (Paige Hobson) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: David Amann Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12