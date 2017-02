sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Zwischen den Zeilen USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Diesmal rollt Lilly Rushs Team den Mord der 14-jährigen Rapperin Donalyn aus dem Jahr 1991 auf. Donalyn und ihre Schwester Meesha wurden von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht. Nachdem einer der Pflegeväter die 14-Jährige missbraucht hatte, zog sich Donalyn mehr und mehr zurück. Im Rap sah sie eine Möglichkeit, ihre Ängste auszudrücken. Kat Miller kommt in die Mordkommission zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Danièle Watts (Donalyn Sullivan) Tracie Thoms (Kat Miller) Originaltitel: Cold Case Regie: Kevin Bray Drehbuch: Erica Anderson Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine