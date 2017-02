RTL Plus 20:15 bis 21:05 Krimiserie Balko Keine müde Mark D 1995 Stereo Merken Kalle Klassen, der Wirt von Balkos Stammkneipe 'Pott', ist brutal zusammengeschlagen worden. Schon seit einiger Zeit wird er zu "Schutzgeldzahlungen" gezwungen, was Balko erst jetzt erfährt. Da Kalle für ein paar Tage im Krankenhaus bleiben muss, bieten Balko und Krapp sich als "Ersatzwirte" an, um gleichzeitig herauszufinden, wer hinter der Schutzgelderpressung steckt. Dabei müssten sie sich eigentlich um einen "Tankstellenmord" kümmern, wegen dem Vollmer ihnen bereits im Nacken sitzt. Die einzige Lösung: ihr Chef darf nichts von ihrem "Nebenjob" erfahren. Der hat inzwischen ganz andere Probleme: Neick, ein Kollege aus der Landespolizeibehörde, ist in Vollmers Abteilung auf der Suche nach Beamten, die ihre Bezüge nach Feierabend mit Schwarzarbeit aufbessern. Prompt werden Balko und Krapp von Hallwachs, einem Dealer, den Balko aus dem "Pott" rauswirft, an Neick verpfiffen. Sie haben genau 48 Stunden, die Schutzgelderpresser zu stellen, bevor sie sich vor einer Untersuchungskommission für ihre "Schwarzarbeit" verantworten müssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Horst (Balko) Ludger Pistor (Krapp) Horst A. Fechner (Wiese) Dieter Pfaff (Vollmer) Joana Schümer (Colette) Jürgen Elbers (Conny) Armin Krug (Polizeiobermeister Marek) Originaltitel: Balko Regie: Manfred Stelzer Drehbuch: Leo P. Ard, Michael Illner, Alexander Adolph Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 6