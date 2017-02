RTL Passion 22:15 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Benedikt merkt, dass er vor Ringo schon zu viel seiner Befürchtungen offenbart hat und rudert wieder zurück. Er verspricht Ringo, den betrügerischen Investor zu finden und zu verklagen. Gleichzeitig droht Robert, den finanziellen Problemen der Firma auf die Spur zu kommen. Doch privat läuft es für Benedikt so gut wie lange nicht, denn Valentin und er nähern sich an. Doch als sich herausstellt, dass der falsche Schmitz unauffindbar bleibt, droht Huber Bau das Aus - gerade als Valentin und Andrea Benedikt die Anerkennung schenken, die ihm so wichtig ist. Rufus hat es satt, dass Britta an ihm herumnörgelt, damit er seinen Roman fertigstellt. KayC dagegen bringt ihn zum Lachen. Als KayC schließlich zugibt, scharf auf eine Rolle in der italienischen Fernseh-Adaption der Ivy-Kurzgeschichten zu sein, gesteht Rufus ihr im Gegenzug, dass Till das Projekt schon längst abgesagt hat. Als KayC daraufhin überzeugend für die Annahme des Serienangebots argumentiert, ändert Rufus seine Meinung und nimmt in Kauf, Till damit zu verärgern. Als Rufus KayC einen Gefallen tun will, bringt ihn das vor Britta in eine brenzlige Lage. Nachdem Ringo klargeworden ist, dass er seine Investition in Huber Bau vermutlich abschreiben kann, verlangt er erneut von KayC, den Turnhallen-Schaden zu bezahlen. Die wehrt sich jedoch tatkräftig. Doch dann wird Ringo durch Tobias an eine Idee erinnert: Wenn sie verschweigen, dass der Heizungsschaden schon vorher bekannt war, steht Irenes Versicherung in der Pflicht und alle Probleme sind gelöst. Irene ahnt nicht, dass Ringo Versicherungsbetrug plant und zeigt sich sofort hilfsbereit. Doch Ringo ahnt, dass es nicht leicht werden wird, Paco von seiner "Lösung" zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns