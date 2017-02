RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien The Smoke GB 2014 Merken Kev Allison führt ein Team bei der Feuerwehr - er ist erfahren und hat viele Rettungseinsätze erfolgreich absolviert. Unter seinen Kollegen wird er als Chef geachtet und wird von vielen sogar als Held angesehen. Dabei betrachtet er sein Leben als Feuermann als den Berufsalltag, in dem man Menschenleben rettet. Doch ein Ereignis verändert sein Leben vollständig. Bei einem verheerenden Brand wird er schwer verletzt. Die starken Verbrennungen haben ihn für immer gezeichnet, körperlich wird er nie mehr der Alte sein. Dazu kommt, dass er bei dem Brand von zwei Männern angegriffen und niedergeschlagen und in den Flammen zurück gelassen wurde. Sein Selbstverständnis als Teamführer, Mann und auch als Liebhaber ist erschüttert. Nach mehreren Monaten im Krankenhaus und in der Reha kehrt er zurück und es scheint, als ginge es weiter wie vor dem schrecklichen Feuer. Kev ist bemüht, dass niemand seiner Kollegen merkt, dass er nicht mehr der Mensch ist, der er war. Er ist stark traumatisiert und wird von Ängsten heimgesucht - er wird die Bilder des Feuers nicht mehr los. Außerdem will er Gerechtigkeit - die Täter finden, die seinen Körper für immer entstellt haben und vom Staat für den Arbeitsunfall angemessen entschädigt werden. Doch er trägt ein großes Geheimnis mit sich herum, das seine Verzweiflung erklärt. Ein Geheimnis, das er um keinen Preis mit seinem beruflichen Umfeld teilen will, bis er es schließlich im Affekt allen offenbart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Barber (Kev Allison) Taron Egerton (Dennis "Asbo" Severs) Gerard Kearns (Little Al) Rhashan Stone (Mal Milligan) David Walmsly (Rob) Pippa Bennett-Warner (Ziggy Brown) Originaltitel: The Smoke Regie: Mike Barker Drehbuch: Lucy Kirkwood Kamera: John Conroy ISC Musik: Edmund Butt Altersempfehlung: ab 12