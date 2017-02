Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Deutsche Spuren in Russland Von Zaren, Siedlern und Soldaten D 2015 Merken Unzählige Deutsche haben das riesige Imperium zwischen Sibirien und dem Polarmeer mitgeprägt. Abenteurer, Glücksritter, Händler und Forscher haben Russland schon immer bereist. Und vor ziemlich genau 250 Jahren kam es förmlich zu einer deutsch-russischen Völkerwanderung. Auslöser war eine adelige Dame namens Sophie von Anhalt-Zerbst - bekannt als "Katharina die Große". Eine Deutsche, die es bis auf den russischen Zarenthron schaffte - und bis heute die Fantasie von Historikern und Hollywood-Regisseuren beflügelt. Gemeinsam mit ihrer deutschen Nachfahrin Julia Katharina von Anhalt geht die Dokumentation auf Spurensuche im winterlichen St. Petersburg. Und Heino Ferch erzählt von anderen Deutschen, die über Jahrhunderte hinweg Anteil an der Geschichte Russlands hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heino Ferch Originaltitel: Deutsche Spuren in Russland