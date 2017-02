SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Mordlustige Autoren USA 1998 Merken Kay Ludlow ist eine gefragte Krimi-Autorin. Doch dann gehen ihr eines Tages die Ideen aus - und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem sie in ihrem Verlag ein Manuskript abliefern soll. Zudem hat ihr der Verlag im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten schon einen Vorschuss gezahlt. Kay Ludlow bringt kurzerhand ihren Agenten Jim Rothman um. Genauso geschickt, wie sie ihre Romane konstruiert, lenkt sie den Verdacht auf einen Kollegen. Doch Dr. Sloan lässt sich nicht täuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Shelley Long (Kay Ludlow) Johnny Liska (Bailey) Adam West (Blazer) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Jacquelyn Blain Kamera: Frank Thackery, Leland Nakahara Musik: Dick DeBenedictis, John D'Andrea, Cory Lerios