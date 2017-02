SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Die Schlankheitsdiät USA 1981 16:9 Merken Gerichtsmediziner Quincy wird in die Talkshow von Dick Wilcox eingeladen. Dort läuft er Sturm gegen die Diätpäpstin Corrine O'Conner, der er vor laufenden Kameras in einer Fernsehshow die Schuld am Tod des jungen Fotomodels Gretchen Stone gibt. Es kommt zu einer folgenreichen Auseinandersetzung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Lisa Jane Persky (Penny Stone) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6