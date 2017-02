kabel eins 20:15 bis 22:15 Dokumentation Neues vom Hankenhof - Tamme forever! D 2017 16:9 HDTV Merken Trubel auf dem Hankenhof, denn Carmens erster öffentlicher Auftritt nach Tammes überraschendem Tod steht an. Es werden 30 Pferde aus der eigenen Zucht des Knochenbrechers verkauft. Dafür packt die gesamte Hankenhof Crew mit an und verlädt 30 Pferde ins 20 Kilometer entfernte Timmel. Wie wird Carmen ihren ersten Auftritt ohne ihren Mann an ihrer Seite meistern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Neues vom Hankenhof - Tamme forever!