Drama Meteora GR, D, F 2012

Ein junger Mönch sieht sein Glaubensbekenntnis erschüttert und seine spirituelle Suche in Frage gestellt, als er eines Tages zufällig unten im Tal einer schönen russischen Nonne begegnet. Wie eine Himmelsmacht kommt die Liebe über die beiden jungen Menschen. Mit Hilfe von Spiegeln, die das Sonnenlicht reflektieren, kommunizieren sie von Kloster zu Kloster über die zwischen ihnen liegenden Abgründe hinweg. Der vorsichtige, wortlose Kontakt zwischen Theophanes und Urania mündet schon bald in eine Flut ebenso unerwarteter wie unerlaubter irdischer Gefühle. Doch mit der Zuneigung wächst auch ihre innere Zerrissenheit zwischen spiritueller Hingabe und fleischlichem Verlangen. Theodorus und Urania müssen ihr Verhältnis zu Gott überdenken und sich fragen, wem sie ihr zukünftiges Leben widmen werden. Wollen sie ihrer spirituellen Berufung folgend dem ewigen Leben entgegen streben oder ihre Liebe als göttliche Fügung akzeptieren?

Wie Geschöpfe aus einer anderen Zeit ragen die gigantischen monolithischen Sandsteinfelsen von Meteora aus der Ebene. Schwer zugänglich, dem Himmel näher als der Erde, befinden sich hier seit dem frühen Mittelalter mächtige Klosteranlagen. Noch heute beherbergen sie Mönche und Nonnen, deren Leben fern aller weltlichen Dinge dem strengen Rhythmus des Gebets und der Askese gehorchen. Die Bezeichnung "Meteora" bedeutet im Griechischen so viel wie "in die Höhe gehoben" oder "in der Schwebe". Der Film erzählt die Geschichte zweier Liebender, die sich aufgrund ihrer Gefühle in solch einem Schwebezustand zwischen ihrem Glauben und ihrem Verlangen befinden. "Meteora" lief 2012 im Wettbewerb der Berlinale.

Schauspieler:
Theo Alexander (Mönch Theodoros)
Tamila Koulieva-Karantinaki (Nonne Urania)
Giorgos Karakantas (Flötenspieler)
Dimitris Hristidis (Eremit)
Stelios Mavroudakos (Schäfer)
Zoe Stathoulopoulou (Oberin)
Aleksandra Siafkou (Nonne)

Originaltitel: Metéora
Regie: Spiros Stathoulopoulos
Drehbuch: Spiros Stathoulopoulos, Asimakis Alfa Pagidas
Kamera: Spiros Stathoulopoulos
Altersempfehlung: ab 16