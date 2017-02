3sat 20:15 bis 21:45 Drama Die Fremde und das Dorf A 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Erdbeben in Italien kommt die Lehrerin Rosaria (H. Confurius) mit traumatisierten Kindern zur Sommerfrische in die Steiermark. Dort verliebt sie sich in Jungbauer Josef. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern … Moderner Heimatfilm ohne Kitsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Confurius (Rosaria) Pia Baresch (Anna Wolf) Enzo Gaier (Franzi) Gudrun Golob (Lore) Manuel Rubey (Josef) August Schmölzer (Anton Wolf) Franziska Weisz (Irene) Originaltitel: Die Fremde und das Dorf Regie: Peter Keglevic Drehbuch: Konstanze Breitebner, August Schmölzer Kamera: Emre Erkmen Musik: Jürgen Ecke