Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Immer wieder Jim Wer ist der beste Schwiegersohn? USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Als Maggie, die Mutter von Dana und Cheryl, zu Besuch kommt, herrscht pure Aufregung. Andy vermutet, dass Ryan der neue Lieblingsschwiegersohn werden möchte. Doch Jim will seinen "Thron" auf keinen Fall kampflos räumen und es beginnt ein gnadenloser Konkurrenzkampf um Maggies Aufmerksamkeit. Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Originaltitel: According to Jim Regie: Leonard R. Garner Jr. Drehbuch: Daniel Egan Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark