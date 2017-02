BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Fasten - Steckt hinter dem Hungern mehr? D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Fastenzeit beginnt bald. Längst fasten nicht nur Gläubige, Verzicht ist der neue Luxus. Fastenkliniken setzen jährlich Millionen um. Martin Frank, ein junger Kabarettist und Schauspieler, wird für "Faszination Wissen" eine Woche lang fasten: Suppen löffeln, Tee und Wasser trinken. Er isst sehr, sehr gern, wie er selbst sagt. Seine Erlebnisse hält er in einem Video-Tagebuch fest. Fasten hat sich längst auch als Heilmethode etabliert bei Krankheiten wie Diabetes, Migräne, Rheuma oder Bluthochdruck. In der Berliner Charité erzielen Ärzte große Erfolge mit dem Fasten. Den meisten Patienten geht es innerhalb weniger Tage besser und sie können ihre Medikamente weglassen. Auch bei schweren Krankheiten wie Krebs und Multipler Sklerose wird Fasten gerade als therapiebegleitende Heilmethode untersucht. Fasten während einer Chemotherapie hört sich zwar seltsam an, doch es hilft den Patienten anscheinend, die Chemotherapie besser zu überstehen. Auch bei Multipler Sklerose sind die ersten Versuche vielversprechend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen