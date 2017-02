BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Um jeden Preis D 2009 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der spektakuläre Selbstmord des Münchner Journalisten Rainer Truss schlägt hohe Wellen. Truss war bekannt für solide Recherchen an vorderster Front, wenn es darum ging, Missstände oder Korruption aufzudecken. Die Münchner Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr wollen die Dinge nicht auf sich beruhen lassen und ermitteln seine letzten Gesprächspartner. Sie stoßen auf den populären Gewerkschaftsführer Leo Greedinger. Der Selbstmord des Münchner Journalisten Rainer Truss schlägt hohe Wellen. Truss war bekannt für Recherchen an vorderster Front. Die Reporterin Ute Kropp wittert ihre Chance, die übliche Schmutzkampagne droht. Die Münchner Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr stoßen auf den populären Gewerkschaftsführer Leo Greedinger, der offenbar engen Kontakt zu Truss hatte. Kriminalhauptkommissar Ivo Batic kontaktiert den Mann allein in der Oper, ohne Leitmayr, und das hat sehr persönliche Gründe. Denn Batic und Leo Greedinger kennen sich seit ihrer Kindheit. Seine private Beziehung zur Familie Greedinger ist nicht frei von Gefühlen. Greedingers Vater Hans ist ein überzeugter Gewerkschafter vom alten Schlag, der die Aktivitäten des erfolgreich gewordenen Sohnes in jeder Hinsicht unterstützt. Hauptkommissar Leitmayr geht gezwungenermaßen einen von Kollege Batic unabhängigen Ermittlungsweg. Er beobachtet die Vorgehensweise seines Freundes in diesem Fall genau. Aber auch Luca Panini, eine Spezialistin für organisierte Kriminalität, kommt zu Erkenntnissen, die den Tod des Journalisten neu beleuchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Thomas Sarbacher (Leo Greedinger) Fred Stillkrauth (Hans Greedinger) Leonardo Nigro (Luca Panini) Bettina Redlich (Sabine Greedinger) Tanja Schleiff (Dörte Truss) Originaltitel: Tatort Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12