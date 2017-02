MDR 22:50 bis 23:50 Krimi Polizeiruf 110 Die Spur des 13. Apostels DDR 1983 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Kirchenräuber sind am Werk. Sie haben aus mehreren Kirchen wertvolle Kunstgegenstände gestohlen. Die Täter gehen bei ihren Einbrüchen raffiniert vor. Geschickt setzen sie Alarmanlagen außer Betrieb und können jedes Mal unbemerkt entkommen. Woher haben sie ihr Wissen? Wer gibt ihnen die Tipps? Und wo setzen sie ihre heiße Ware ab? Hauptmann Fuchs und sein Team ermitteln seit drei Monaten schon ohne Ergebnis, bis ein Zwischenfall bei einem nächtlichen Kircheneinbruch zu einer heißen Spur führt. Zum Schlüssel in diesem Fall wird die Holzfigur des 13. Apostels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Sigrid Göhler (Leutnant Arndt) Hartmut Tietz (Harry Bär) Günter Naumann (Hubert Arlot) Klaus Hecke (Steffen Arlot) Jenny Gröllmann (Monika Franz) Katrin Klein (Silke Arlot) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Jörg Wilbrandt Drehbuch: Dieter Frenzel, Wolfgang Held, Horst Klewe, Jörg Wilbrandt Kamera: Horst Klewe Musik: Jürgen Wilbrandt