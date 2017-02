NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Todesspiel D 2014 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Millionenerbe Benjamin Wolters wird tot in seiner Villa aufgefunden. Zwei Schüsse aus kurzer Distanz haben ihn getroffen, es gibt keine Einbruchsspuren. Die Liste seiner Feinde ist lang wie der Bodensee tief. Wolters war ein Zyniker. Er liebte es, zu provozieren, sich auf Kosten anderer zu amüsieren und sie von sich abhängig zu machen. Selbst die Mitglieder seiner Clique, die er am Tag zuvor bei Pizza und Champagner um sich scharrte, kommen allesamt als Täter infrage: Benjamins Freund Marcus, dem er die Freundin ausspannte, Nadine, die er gerade zugunsten einer anderen eiskalt abserviert hatte, die neue Geliebte Alisa Adam, der einstige Castingstar Daniel, der es leider nur auf Platz zwei schaffte und umso mehr von Benjamins gutem Willen abhing. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Justine Hauer (Annika Beck) Benjamin Morik (Pathologe Wehmut) Torben Liebrecht (Marcus Pracht) Daniel Roesner (Daniel Gabler) Alexandra Finder (Nadine Weiss) Originaltitel: Tatort Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Jürgen Pomorin, Birgit Grosz Kamera: Stefan Sommer Musik: Tom Bioly, Benjamin Fröhlich Altersempfehlung: ab 12