Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Krebs in der Bauchspeicheldrüse: Was hilft im Kampf gegen diesen bösartigen Tumor? / Thema der Woche - Sturzgefahr: mehr Sicherheit im Alltag D 2017 Krebs in der Bauchspeicheldrüse: Was hilft im Kampf gegen diesen bösartigen Tumor? In Deutschland erkranken gegenwärtig fast dreimal so viele Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs wie noch vor 40 Jahren. Eine erschreckende Tendenz, denn dieser Krebs ist besonders aggressiv und wird oft erst entdeckt, wenn es nur noch geringe Heilungschancen gibt. Deshalb forschen Mediziner sowohl nach Möglichkeiten von besseren Therapien als auch der Früherkennung. Mit aussagefähigen Bluttests könnten Angehörige, die ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, regelmäßig untersucht werden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Sturzgefahr: mehr Sicherheit im Alltag Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, zu stürzen. Das hat oft gefährliche Folgen. Doch wenn sich Senioren aus Angst vor einem Sturz immer weniger zutrauen, sich nicht mehr aus dem Haus wagen, wird die Gefährdung für die Gesundheit noch größer. Ohne körperliche Aktivität werden die Muskeln immer schwächer, Bewegungen werden regelrecht verlernt, die Unsicherheit wächst. Beginnende Gangunsicherheiten sind häufig nur schwer zu erkennen. Spezielle Untersuchungsverfahren helfen, das individuelle Risiko rechtzeitig festzustellen. Dann gilt es, die Ursachen zu finden. Seh- oder Hörstörungen können mit Brille und Hörgerät ausgeglichen werden, um die Sicherheit der Senioren beim Gehen zu optimieren. Gleichgewichtsstörungen werden nicht selten auch durch Medikamente hervorgerufen. Dann ist der Hausarzt wegen einer eventuellen Umstellung gefragt. Verschiedene Programme stehen zur Verfügung, um gezielt Balance und Muskelkraft zu trainieren. Spezielle Gymnastikübungen oder die Teilnahme an einer sogenannten Gangschule können den Alltag für ältere Menschen sicherer, angstfreier und entspannter machen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. Moderation: Vera Cordes