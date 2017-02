Hessen 23:15 bis 01:15 Show Rosa Wölkchen 2017 Gay is schee - die etwas andere Fastnachtssitzung aus der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim D 2017 HDTV Merken Wenn es in Mühlheim am Main aus allen Gassen "Gay is schee" ertönt, dann ist es endlich wieder so weit: Die Rosa Wölkchen sind los. Sie sind kaum mehr wegzudenken aus der hessischen Fastnachtslandschaft. Mit ihrer bezaubernden Art, großartigem Witz und einem einmaligen Publikum unterhalten sie jetzt schon im siebten Jahr. Mit einem Programm, das keine Wünsche offenlässt, werden die Rosa Wölkchen auch in diesem Jahr wieder aus der Mühlheimer Willy-Brandt-Halle die Zuschauer begeistern. Mit dabei sind Andy Ost, Woody Feldmann, Olga Orange. Stargast des Abends, eigens aus Amerika eingeflogen, ist Peggy March, die schon in den sechziger Jahren mit ihrem Hit "I Will Follow Him" die ganze Welt begeisterte. Jutta P. führt durch die zweistündige Show voller Witz, Spannung und unglaublicher Stimmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jutta P. Gäste: Gäste: Andy Ost, Woody Feldmann, Olga Orange, Peggy March Originaltitel: Rosa Wölkchen 2017