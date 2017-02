RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Die Drosseln (Nr. 53) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 6: Red will über den Geschäftsmann Le Bron an Kirk herankommen - denn Kirk ist einer von Le Brons Klienten. Derweil finden Liz und Red heraus, dass die Task Force von einer Hackergruppe überwacht wird: Drahtzieher hinter der Gruppe "The Trushes" ist Kirk. Dieser nimmt Kontakt zu Liz auf und sie vereinbaren ein Treffen. Sollte es Liz und Red gelingen, mit dieser Falle endlich Baby Agnes wiederzubekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Daniel Knauf Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16