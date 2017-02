Sky 1 22:30 bis 23:15 Serien Madam Secretary Face the Nation USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Elizabeth (Tea Leoni) ist von ihren Erlebnissen in Teheran traumatisiert. Doch der Alltag im Außenministerium geht unerbittlich weiter. Als sie zur Fernsehsendung "Face the Nation" eingeladen wird, befürchtet ihr Team, dass Elizabeth einen Blackout haben könnte. Die Folgen der Erlebnisse zeigen sich auch im Privatleben. Elizabeth hat Angst, dass Jason in der öffentlichen Schule zu wenig beschützt wird und fordert Personenschutz an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Rob Greenlea Drehbuch: Matt Ward Kamera: Learan Kahanov Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12