Am 7. Dezember 1987 ist der Flug 1771 der Pacific Southwest Airlines auf dem Weg von Los Angeles nach San Francisco. Das Flugzeug gerät in ein paar leichte, ungefährliche Turbulenzen. Ansonsten läuft alles nach Plan. Da hören die Piloten plötzlich Schüsse aus dem Passagierraum. Sie melden den Zwischenfall, und wenige Augenblicke später stürzt die Maschine ab. Wie ein Stein fällt sie vom Himmel in ein abgelegenes Feld. Alle 43 Menschen an Bord kommen ums Leben. Die Beamten der Nationalen Behörde für Transportsicherheit arbeiten eng mit dem FBI zusammen, um die Hintergründe des Absturzes aufzuklären. Hier geht es um mehr als einen folgenschweren Unfall. Offenbar kam es kurz vor dem Absturz zu einem Gewaltverbrechen. Die Ermittler müssen herausfinden, wer geschossen hat. Und: auf wen und warum hat der Täter geschossen? Originaltitel: Air Crash Investigation