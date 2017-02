Sky Cinema +24 20:15 bis 22:00 Komödie DUFF - Hast du keine, bist du eine USA 2015 Nach einer Vorlage von Kody Keplinger 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bianca (Mae Whitman) ist schockiert, als sie erfährt, wie sie ihre Mitschüler hinter ihrem Rücken nennen: DUFF, was für "designated ugly fat friend" (auf deutsch: "auserkorene hässliche, fette Freundin") steht. Das Mädchen will es nun allen zeigen und sich neu erfinden, wobei ihr Sportskanone Wesley (Robbie Amell) helfen soll. Alles läuft auf den entscheidenden Schlagabtausch mit der superbeliebten Madison (Bella Thorne) hinaus. - Freche Highschool-Comedy, für Fans von Hits wie "Clueless" und "Pitch Perfect". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mae Whitman (Bianca) Robbie Amell (Wesley) Bella Thorne (Madison) Bianca A. Santos (Casey) Skyler Samuels (Jess) Romany Malco (Buchanan) Ken Jeong (Mr. Arthur) Originaltitel: The DUFF Regie: Ari Sandel Drehbuch: Josh A. Cagan Kamera: David Hennings Musik: Dominic Lewis Altersempfehlung: ab 12