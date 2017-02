Sky Atlantic HD 21:00 bis 21:55 Actionserie Strike Back Puschkin GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Anti-Terror-Agenten Stonebridge und Scott (Philip Winchester, Sullivan Stapleton) lassen sich als Drogenhändler getarnt in ein russisches Gefängnis einschleusen. Dort sollen sie einen von Auslieferung in die USA bedrohten Hacker daran hindern, die gestohlene NATO-Festplatte zu entschlüsseln. Doch Stonebridge gefährdet ein weiteres Mal den Einsatz. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Simon Burke, Ben Newman Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Scott Shields Altersempfehlung: ab 18