Sky Cinema +1 22:50 bis 01:05 Drama Stonewall USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken USA, 1969: Der homosexuelle Danny (Jeremy Irvine) fliegt bei seinen Eltern raus und flüchtet sich nach New York. Dort findet er neue Freunde, die regelmäßig im Stonewall Inn zu Gast sind. In der Kneipe in der Christopher Street treffen sich Schwule, Lesben und Transvestiten. Ständig kommt es zu Repressalien seitens der Polizei. Eines Tages kocht die angestaute Wut der drangsalierten Barbesucher über: Es kommt zu tagelangen Krawallen. - Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich ("Independence Day") setzt dem berühmten Stonewall-Aufstand, einem Meilenstein der Schwulenbewegung, ein filmisches Denkmal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irvine (Danny Winters) Jonny Beauchamp (Ray / Ramona) Joey King (Phoebe) Jonathan Rhys Meyers (Trevor) Ron Perlman (Ed Murphy) Caleb Landry Jones (Orphan Annie) Matt Craven (Seymour Pine) Originaltitel: Stonewall Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Jon Robin Baitz Kamera: Markus Förderer Musik: Rob Simonsen Altersempfehlung: ab 12