Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Paris St. Germain - FC Barcelona, Achtelfinale Hinspiel Dienstag I Stereo Live 16:9 HDTV Merken (Fast) Alle Jahre wieder: Es ist beinahe schon Tradition, dass sich Paris St. Germain und der FC Barcelona in der K.-o.-Runde der UEFA Champions League treffen. Bereits in den Spielzeiten 2014/2015 und 2012/2013 kam es zum Duell zwischen den Top-Teams, damals allerdings erst im Viertelfinale. Beide Male hatte PSG das Nachsehen, in der Saison 14/15 holte Barça letztlich den CL-Titel. Nun will endlich der Klub aus der französischen Hauptstadt die Begegnung für sich entscheiden. "Wir werden bereit für sie sein", gab PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi bereits zu erkennen. Lionel Messi und Co. werden wohl anderer Meinung sein. Wer macht den ersten Schritt Richtung Viertelfinale? Kommentar: Jonas Friedri. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League