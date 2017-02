Der verkrachte Schauspieler Wilhelm "Will" Wilder (Moritz Bleibtreu) wird 40: Bis jetzt hat er es nur zum albernen Hasenmaskottchen in einer Kindersendung geschafft. Seine Frau Julia (Patricia Arquette) und seine Tochter interessieren sich nicht für ihn. Da wird ihm auch noch das Auto gestohlen - und er scheinbar damit bei einem Verkehrsunfall getötet. Will nutzt die Chance für einen Neuanfang, verwandelt sich mit Hilfe seines Kumpels Rad (Danny Pudi) in den Inder Vijay Singh und besucht seine eigene Beerdigung. Bis sich seine Frau in den geheimnisvollen Inder verliebt. - Witzige Bodyswitch-Komödie vom "Irina Palm"-Team. In Google-Kalender eintragen