Sky Cinema Hits 23:25 bis 01:30 Fantasyfilm Ghost Rider USA, AUS 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Oscar-Preisträger Nicolas Cage als Ghost Rider: Um seinen Vater zu retten, verkauft der Motorrad-Stuntman Johnny Blaze seine Seele an den Teufel. Jahre später bietet ihm der Teufel jedoch einen weiteren Kuhhandel an: Johnny bekommt seine Seele zurück, wenn er einen Feind des Teufels besiegt: Blackheart, den Sohn des Teufels, Johnny nimmt den Kampf auf - gegen den Dämon und für seine Seele, ausgestattet mit übermenschlichen Kräften wird er zum Ghost Rider. Um seinen Vater vor dem sicheren Tod zu retten, schloss der Motorrad-Stuntfahrer Johnny Blaze in seiner Jugend einen Pakt mit dem teuflischen Mephistopheles. Viele Jahre später muss er seine Schuld einlösen. Denn indessen steckt Mephistopheles selbst in Schwierigkeiten. Sein eigener mordlüsterner Sohn Blackheart sucht nach einem sagenumwobenen Schriftstück seines Vaters, das ihn unsagbar mächtig machen würde. Der Ober-Dämon fürchtet um seine Macht und verwandelt deshalb Johnny in seinen "Ghost Rider". Als martialischer Biker mit brennendem Totenkopf und Flammenpeitsche soll er gegen Blackheart antreten. Im Gegenzug verspricht Mephistopheles, Johnny seine Seele zurück zu geben. Allerdings gestalten seine neuen Pflichten als Dämonenkrieger Johnnys offizielles Leben immer komplizierter. Besonders, als der Stuntman seine Jugendliebe Roxanne wieder trifft ... Schauspieler: Nicolas Cage (Johnny Blaze / Ghost Rider) Eva Mendes (Roxanne Simpson) Wes Bentley (Blackheart) Peter Fonda (Mephisto) Sam Elliott (Caretaker) Donal Logue (Mack) Brett Cullen (Barton Blaze) Originaltitel: Ghost Rider Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: Mark Steven Johnson Kamera: Russell Boyd Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 12