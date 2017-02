TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Alte Feinde USA 2013 16:9 Merken Als eine junge Frau stirbt, nachdem sie im Verdant gefeiert hat, informiert Detective Lance Oliver und Tommy, dass sie auf der Droge Vertigo war. Umgehend besucht Oliver den Grafen in der Heilanstalt, um sicherzugehen, dass der sein Geschäft von dort aus nicht weiter betreibt. Als dem Grafen kurz danach der Ausbruch gelingt, ist sofort in der gesamten Stadt die Droge Vertigo im Umlauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Manu Bennett (Slade Wilson) Celina Jade (Shado) Originaltitel: Arrow Regie: Michael Offer Drehbuch: Bryan Q. Miller, Lindsey Allen, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg