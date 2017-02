Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Ein Wookiee schlägt zurück USA 2011 Stereo 16:9 Merken Nachdem Ahsoka den drei jungen Jedi-Gefangenen in Erinnerung gebracht hat, was es heißt ein Jedi zu sein, schließen diese sich ihr an, um gegen ihre trandoshanischen Peiniger vorzugehen. Dabei bekommen die vier Kämpfer in dem mutigen Wookie Chewbacca einen neuen Mitstreiter. Sie beschließen, zusammen das trandoshanische Mutterschiff anzugreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12