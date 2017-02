Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Anziehungskräfte USA 2013 Stereo 16:9 Merken Dr. Franklin Hall (Ian Hart) wurde von seinem abtrünnigen Partner Quinn (David Conrad) entführt. Hall soll für ihn einen Gravitätsgenerator bedienen. Die riesige Maschine kann sogar die Schwerkraft der Erde manipulieren. Coulson (Clark Gregg) und seine Leute sollen den Wissenschaftler befreien und das Gerät sicherstellen. Die Agenten Fitz (Iain De Caestecker) und Simmons (Elizabeth Henstridge) nehmen den Auftrag besonders ernst, denn sie kennen Hall aus ihrer Studienzeit. Die Spur führt das Team nach Malta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) David Conrad (Ian Quinn) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Jed Whedon, Maurissa Tancharoen Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Bear McCreary