History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Das Geheimnis von Malta USA 2014 Stereo 16:9 Die Mittelmeerinsel Malta liegt südlich von Sizilien und beheimatet einige Bauwerke, die angeblich von einer prähistorischen Gesellschaft errichtet wurden. Manche glauben, dass diese sogar älter sind als die Pyramiden von Gizeh. Giorgio Tsoukalos untersucht Steinstrukturen und Felsgravuren. Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Altersempfehlung: ab 12